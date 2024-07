Pics.io er en alt-i-ett programvare for Digital Asset Management som hjelper bedrifter med å administrere mediebiblioteket sitt. Pics.io er et sentralisert knutepunkt for alle mediefilene dine som gir kontrollert tilgang til din digitale informasjon, automatiserte markedsføringsarbeidsflyter og fremdriftssporing. Du kan bruke Pics.io-lagring for mediebiblioteket ditt. Alternativt kan du begynne å administrere digitale eiendeler på toppen av din Google Drive eller Amazon S3 skylagring. Hvordan vil du dra nytte av Pics.io?: • Få en kostnadseffektiv DAM-løsning uten å måtte flytte filene dine hvor som helst og betale ekstra avgifter for å holde ressursene dine på tredjepartsservere • Gjør din ubegrensede lagringsplass søkbar ved hjelp av nøkkelord, metadata , og annen funksjonalitet • Bestem hvilken AI-modell du skal velge for automatisert nøkkelordmerking basert på effektivitet, kostnader og dine behov. Lag AI-drevne ressursbeskrivelser for filene dine. • Kontroller teamaktiviteten din i det digitale biblioteket, bli varslet om endringer som er gjort i filene dine, gi tilbakemelding og legg til kommentarer til nødvendige eiendeler, hold styr på relatert kommunikasjon på ett sted • Kontroller teamtilgang til digitalt innhold, tildel roller og tillatelser til teamet medlemmer • Gjør det digitale biblioteket ditt delbart med kunder, partnere og kolleger tilpasse tilgangen til ressursene dine • Kontroller helt nye opplastinger, metadataendringer, nøkkelord og alle andre endringer som gjøres i Pics.io i skylagringen din

Nettside: pics.io

