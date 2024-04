Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PerfectPost med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

PerfectPost er et fransk-basert selskap lokalisert i Tours. PerfectPosts oppgave er å styrke enkeltpersoner til å utnytte det fulle potensialet til LinkedIn, en plattform vi setter høyt. PerfectPost har som mål å gjøre LinkedIn tilgjengelig for alle, og gir muligheter for suksess som ligner på de vi har opplevd gjennom dette utrolige nettverket. Fungerer med Linkedin og legger til funksjoner. * En stillinje: legg til fet, kursiv, emojis enkelt i innlegget ditt. * Lagre utkast: lagre direkte til Linkedin for dine neste innlegg. * Rekkeviddeanalyse i sanntid: Spor innleggets synlighet for å identifisere de beste tidene og formatene. * Og fremfor alt: "Se mer"-linjen for å visualisere hvor "...se mer" vil kutte innlegget ditt.

Kategorier :

Nettside: perfectpost.social

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PerfectPost. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.