Perfecto av Perforce er testplattformen for nett- og mobilapper som er mest pålitelige i bransjen. Patchwork-teststrategier er en saga blott fordi med Perfecto kan brukere nyte en sømløs, ende-til-ende testopplevelse fra hvor som helst i verden. Utnytt nettskyen for å teste på ekte enheter, virtuelle enheter eller en kombinasjon av begge – avhengig av hva som passer dine behov best. Feildeteksjon er raskere enn noen gang og lar brukere oppdage og fikse mye tidligere i syklusen. Perfectos robuste smarte rapporteringsfunksjoner hjelper til med å identifisere problemer raskt gjennom testfeilanalyse og falsk-negativ filtrering. Automatiser testing fra CI og synkroniser all rapportering på ett sted. Rett opp feil raskt med bransjens mest omfattende rike testartefakter. Nettverksvirtualisering og brukersimulering lar deg teste som brukerne dine og redusere sjansen for unnslippede defekter. Utvid testdekningen og integrer fullstendig med hele verktøykjeden din. Kontinuerlig testing har aldri vært mer oppnåelig takket være Perfectos uovertrufne avanserte muligheter, inkludert BDD og kodeløs automatisering, parallelle testkjøringer og sprengningsmuligheter, åpne integrasjoner med ledende DevOps-verktøy og automasjonsrammeverk, CI-dashbord, varmekart, samling av rike artefakter og ML-drevet testanalyse. Revolusjoner teststrategien din og finn ut hvorfor mer enn halvparten av Fortune 500-selskapene stoler på Perfecto som deres testpartner. 99,9 % oppetid betyr bedre testing, spart tid og penger, og en overlegen app som sluttresultat. For mer informasjon eller for å starte en 14-dagers gratis prøveperiode, besøk www.perfecto.io.

Nettside: perfecto.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Perfecto. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.