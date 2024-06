Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pelcro med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Pelcro er en alt-i-ett plattform for abonnements- og medlemsadministrasjon. En omfattende og selvbetjent plattform uten kode nødvendig, men har alle utviklingsverktøyene for å gi ultimat fleksibilitet. Topp Pelcro-funksjoner: - Lag enkelt abonnementer og e-handelsprodukter på ett sted - Lag enkelt målte betalingsmurer, velg hvilket innhold eller hvilke funksjoner som skal gå bak en betalingsmur - Bruk avansert målretting for å tilpasse språket og valutaen basert på brukerens plassering - Opprett og tilpasse brukeropplevelsen basert på merkevaren din - Rask utsjekkingsopplevelse med Google Pay, Apple Pay og PayPal - Administrer brukere fra CRM eller la dem gjøre endringer fra deres selvbetjente dashboard - Tilpass og automatiser betalingsreisen, prismodeller , og brukerflyt basert på dine preferanser - Eksporter Analytics-rapporter inkludert bruttoinntekter, nye abonnementer - Vi tilbyr 24/7 teknisk støtte Besøk Pelcro.com for å be om en demo eller få din 14-dagers GRATIS prøveperiode.

Nettside: get.pelcro.com

