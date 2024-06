Verktøyet 'pdf gpt' fungerer først og fremst som et PDF-oppsummeringsverktøy som bruker GPT AI-modellen. Den lar brukere laste opp PDF-filer og genererer et detaljert sammendrag av hele dokumentet. Det unike med dette systemet kommer fra dets evne til å behandle hele PDF-filer, i stedet for mindre seksjoner, noe som gjør det i stand til å lage sammendrag som er betydelig rikere på detaljer. Verktøyet bryter ned PDF-en i et omfattende sammendrag, en innholdsfortegnelse og individuelle sammendrag for hver enkelt del av dokumentet. Det er verdt å merke seg at for å kunne utnytte dette verktøyet fullt ut, må brukere ha JavaScript aktivert.

