PDF Translator er et AI-verktøy som kan oversette et bredt spekter av dokumenttyper, inkludert opprinnelige og skannede PDF-filer, bilder i jpeg-, png- og heif-formater, samt Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-filer. Med tilgang til 136 forskjellige språk kan verktøyet levere oversettelser av høy kvalitet uten at det går på bekostning av det originale filformatet eller oppsettet til dokumentet. Verktøyet bruker Neural Machine Translation (NMT)-modeller som er drevet av ledende industrileverandører Google og Microsoft, og gir en effektiv og pålitelig oversettelsestjeneste. Ved å utnytte disse AI-egenskapene sikrer PDF Translator at den oversatte teksten er nøyaktig og effektiv på tvers av en rekke forskjellige språk. I tillegg imøtekommer verktøyet behovene til bedrifter og enkeltpersoner globalt, noe som gjør det til et verdifullt tillegg til enhver organisasjon som trenger å kommunisere effektivt på tvers av språkbarrierer. Det enkle og brukervennlige grensesnittet muliggjør raske og enkle oversettelser med minimal innsats. PDF Translator er et nyttig verktøy for både fagfolk, forskere og studenter, som lar dem enkelt få tilgang til informasjon på deres foretrukne språk. Totalt sett er PDF Translator et kraftig AI-verktøy som utnytter NMT-modeller for sømløs oversettelse på tvers av en rekke dokumenttyper og språk, noe som gjør det til et effektivt og pålitelig alternativ for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å oversette dokumenter raskt og effektivt.

