PDF Guru er en online PDF-redigerer og -konverterer som lar brukere utføre en rekke oppgaver med PDF-dokumenter. Noen av nøkkelfunksjonene og egenskapene til PDF Guru inkluderer: * Redigering av PDF-er - Brukere kan laste opp PDF-filer og redigere tekst, bilder og annet innhold i dem. * PDF-konvertering - PDF Guru støtter konvertering av filer til og fra PDF-format, inkludert konvertering av dokumenter, bilder og andre filtyper til PDF. * PDF-komprimering - Tjenesten kan komprimere PDF-filer for å redusere filstørrelsen. * PDF-splitting og -sammenslåing - Brukere kan dele en enkelt PDF i flere filer eller kombinere flere PDF-er til ett dokument. * PDF-kommentarer - PDF-er kan merkes med tekst, tegninger, uthevinger og andre markeringer. * PDF-sikkerhet - PDF-filer kan være passordbeskyttet eller ha tillatelser satt til å begrense utskrift, redigering og kopiering. Nettstedet understreker at PDF Guru er enkel å bruke, rask og sikker, uten programvareinstallasjon. Den støtter et bredt spekter av inn- og utdatafilformater og kan nås fra alle enheter med internettforbindelse. PDF Guru posisjonerer seg som en alt-i-ett nettløsning for arbeid med PDF-dokumenter, og gir både grunnleggende og avanserte PDF-administrasjonsmuligheter gjennom et brukervennlig webgrensesnitt.

Nettside: pdfguru.com

