Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PDCflow med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

PDCflow leverer programvare for betalingskommunikasjon slik at bedrifter kan samle inn betalinger, få signaturer og levere dokumenter på en sikker måte gjennom kanalene deres forbrukere foretrekker – online betalingsportaler, sms/tekst og e-post. Vår patenterte Flow-teknologi lar organisasjoner lage tilpassede arbeidsflyter, fra enkle til komplekse, slik at de ansatte kan drive virksomheten fremover med et par klikk og forbrukerne deres enkelt kan gjennomgå og fullføre de forespurte transaksjonene. Kom i gang i dag ved å bruke vår online PDCflow-plattform eller integrer med våre utviklervennlige API-er for å legge til betalings- og kommunikasjonsarbeidsflyter direkte inn i ditt eksisterende system.

Nettside: pdcflow.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PDCflow. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.