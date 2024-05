Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Paystand med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Paystand er en ledende digital betalingsløsning for B2B-selskaper, med over 170 000 virksomheter som handler på betalingsnettverket. Paystand gjør det enkelt å akseptere betalinger, strømlinjeforme samlinger og automatisere timer med manuelle AR-oppgaver. Ved å bruke Paystand kan du aktivere gebyrfrie betalinger og forenkle komplekse regnskapsprosesser og operasjoner som innkreving, betalingsavstemming og kommunikasjonsarbeidsflyten med kunder. Du vil ikke finne noen ekstra avgifter eller markeringer knyttet til Paystands nettverk. I stedet kan du få tilgang til engrosbehandlingspriser og samle inn betalinger elektronisk uten å betale transaksjonsgebyrer. Med robust støtte for mange ERP-er som NetSuite, Xero og andre e-handelssystemer som Magento og Epicor, oppgraderer Paystand-integrasjoner hele kundebetalingsopplevelsen. Paystand hjelper deg med å redusere kostnader og frigjør AR-ressurser på tvers av virksomheten din for å forbedre kostnadsbesparelser, teamproduktivitet og kontantstrøm.

Nettside: paystand.com

