Hurtiglån for tilgang til ren energi. Hopp over forsinkelsene til tradisjonelle låneprosesser. Få tilgang til ren energifinansiering for hjemmet eller bedriften din på under 24 timer! Payhippo gir lån til små bedrifter i Afrika på under 3 timer.

Nettside: payhippo.africa

