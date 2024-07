Patsnap er en patent- og innovasjonsdatabase med global rekkevidde. Verktøyet er utviklet for å gi brukerne en omfattende, intuitiv plattform for å utføre patentsøk. Denne ressursen er utviklet for å hjelpe team av intellektuell eiendom (IP) og forskning og utvikling (FoU) i deres arbeid, fremme samarbeid og muliggjøre analyse av konkurranselandskapet. Brukeren kan raskt utforske tekniske løsninger og forstå innovasjonsmuligheter, kjøre et tidligere kjent søk, gjennomgå og generere IP-innleveringer og overvåke konkurrenters teknologiske fremskritt ved å bruke dette verktøyet. For å forenkle IP-beskyttelse, distribuerer Patsnap AI-drevne søke- og analysefunksjoner, noe som forenkler gjennomgangen av komplekse patenter, filhistorikk og kravendringer. Verktøyet forenkler også IP-porteføljeoptimalisering via samarbeidende arbeidsområder ved å bruke tilpassede felt. Dessuten bruker Patsnap proprietær AI for automatisk generering av nøkkelord og dekoding av teknisk patentinformasjon, for å hjelpe brukere med å forstå teknologien som ligger i et patent og oppdage lignende teknologier, sitater, bilder, etc. med sine nøyaktige referanser. Den har også et intuitivt arbeidsområde for å øke hastigheten på samarbeid med funksjoner som kommentarer, tagging og automatiserte varsler. Patsnap brukes av et bredt spekter av organisasjoner, fra startups til Fortune 500-selskaper, og prioriterer datakonfidensialitet i sin virksomhet.

Nettside: patsnap.com

