Passport Photo Online er et verktøy designet for å lage biometriske bilder som passer for offisielle dokumenter som pass, visum og ID-kort. Dette verktøyet forenkler prosessen, og gjør det mulig for brukere å ta bilder av profesjonell kvalitet uten å forlate hjemmene sine. Den imøtekommer ulike globale fotograferingskrav, for ulike dokumenter. Brukere kan klikke på en selfie eller laste opp en eksisterende, som deretter finjusteres av AI, og deretter verifiseres av en ekspert for å sikre 100 % samsvar. Etter verifisering tillater verktøyet umiddelbar digital nedlasting av bilder eller leverer utskrevne bilder på dørstokken til brukeren. Nettstedet og appen gir også retningslinjer for hvordan du forbereder fotografiet, inkludert optimal ansiktsposisjonering, avstand fra kameraet og lysforhold. Potensielle vanlige feil når du klikker på passbilder, fremheves også gjennom denne plattformen. Verktøyet legger særlig vekt på å opprettholde nøytrale ansiktsuttrykk, unngå filtre i sosiale medier, og sørge for at bildene er klare, fargede, aktuelle og satt mot en hvit og solid bakgrunn. Appen er designet for å være rask, pålitelig, brukervennlig og allsidig. Det er operativt globalt, og tilbyr resultater av høy kvalitet. Verktøyet hevder en høy suksessrate med en refusjonspolicy for bilder som ikke er i samsvar.

Nettside: passport-photo.online

