Passio AI tilbyr en Visual AI-as-a-Service-plattform rettet mot bedriftsbedrifter. Plattformen tilbyr SDK-er som er enkle å integrere, som gjør det mulig for selskaper å bruke AI-evner på ulike områder, inkludert helse, trening, hjemmebedrifter og mer. Blant tilbudene har Passio AI utviklet et Nutrition AI-verktøy som leverer AI-ernæringssporingsopplevelser for mobilapper, sammen med tilgang til en ernæringsdatabase. Plattformen tilbyr også Remodel AI og VR Showorm, verktøy som lar brukere visualisere og kjøpe hjemmeoppussingsprodukter. Mobile AI-verktøyet integrert i apper, har som mål å forbedre salg og brukeropplevelser med datasyn. Passio AI tilbyr også 'MindsEye', et gratis AI-gjenkjenningsverktøy som utnytter enhetens kamera til å gjenkjenne objekter. Den modulære naturen til Passios tilbud tillater enkel integrering og distribusjon i apper. Plattformen legger ytterligere vekt på datadrevet beslutningstaking, og hjelper bedrifter med å øke kundeengasjementet, effektivisere kjøpsprosessen og øke inntektene. I tillegg gir de sanntids datasyn på enheten og AI-drevne brukeropplevelser for å transformere mobilapplikasjoner. Passio har inngått samarbeid med flere selskaper for å utvide disse AI-funksjonene til produktene deres.

Nettside: passio.ai

