PaperRater er et nettbasert verktøy utviklet for å korrekturlese og vurdere skriftlige arbeider som essays og artikler. Dette verktøyet fokuserer på å oppdage og korrigere grammatikk- og stavefeil i teksten samt å se etter plagiat. Videre gir det et rangeringssystem for kvaliteten på skrivingen. I tillegg til disse kjernefunksjonene tilbyr PaperRater en rekke støttende ressurser om grammatikk, skriving og staving. Dette verktøyets omfattende gjenkjenningsmuligheter og tilleggsressurser gjør det til en omfattende løsning for forfattere som ønsker å forbedre presisjonen og originaliteten til arbeidet sitt, samtidig som det gir nyttig tilbakemelding på skrivekvaliteten. PaperRater bruker avanserte informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å forstå brukerinteraksjoner med verktøyet og for å levere innhold og annonser som er relevante for brukerens interesser. Til tross for sine annonseringspartnerskap, respekterer PaperRater brukernes personvern og tilbyr ulike valg for databruk og samtykke.

Nettside: paperrater.com

