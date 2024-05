Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pando med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Ansattes progresjon er ofte ugjennomsiktig, ustrukturert, uinformert og subjektiv. Som et resultat blir mange ansatte oversett, føler seg fast, blir uengasjerte og slutter til slutt. Pando mener at strukturerte, transparente og handlingsrettede karrierestiger driver rettferdighet, styrker team og skaper formål for alle ansatte. Pando er her for å hjelpe alle med å ha en meningsfull innvirkning og vokse underveis! Pando er den første medarbeiderprogresjonsplattformen som kombinerer kompetansebasert tilbakemelding, vurderinger og mål for å kontinuerlig spore og måle en ansatts vekst til neste nivå.

Nettside: pando.com

