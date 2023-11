PageUp Client

PageUp er en kraftig talentadministrasjonsplattform med unike evner for å transformere ansettelses- og engasjementsopplevelser for alle. Det er den erfaringsdrevne teknologien du har drømt om. I motsetning til andre leverandører av SaaS-talentinnhenting eller -administrasjon, tilbyr PageUp en komplett pakke med moderne verktøy for å hjelpe bedrifter med å tiltrekke, engasjere og beholde team med høy ytelse og levere målbare resultater.

