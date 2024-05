PageBot er en GPT-drevet chatbot som tilbyr en rekke funksjoner for å forbedre kundeservicen på nettstedet ditt. Noen av nøkkelfunksjonene inkluderer: 1. Engasjerende, umiddelbare og hyggelige samtaler: PageBot gir umiddelbare svar på kundespørsmål basert på nettstedets innhold og eventuelle tilleggsdata du oppgir 2. Dynamisk datainnhenting: Den kan hente informasjon fra din eksisterende kunnskapsbase. Den støtter de fleste dokumenttyper: PDF, PPTX, DOCX, websider og til og med API-anrop til backend. 3. Gratis plan: PageBot tilbyr en gratis plan som inkluderer 50 meldinger per måned uten kostnad, noe som gjør den tilgjengelig for små bedrifter. 4. Tilpassbart utseende: Du kan tilpasse utseendet og følelsen til PageBot ved å bruke CSS-overstyringer, og sørge for at den er på linje med nettstedets design. 5. Flerspråklig støtte: PageBot støtter samtaler på 130+ språk, slik at du kan imøtekomme et globalt publikum. 6. Små fotavtrykk: Med mindre enn 20 kb JavaScript har PageBot minimal innvirkning på nettsidens lastehastighet. 7. Bruksbasert fakturering: PageBot tilbyr en prismodell basert på bruk, slik at du kun kan betale for meldingene du bruker utover gratisplanen. Dette er for deg hvis: 1. Du ønsker å bruke mer tid på produktene dine fremfor å håndtere kundeservice 2. Du ønsker å gi de besøkende øyeblikkelig svar på spørsmålene deres 3. Du ønsker å redusere støttebilletter på trivielle spørsmål.

Nettside: thepagebot.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PageBot. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.