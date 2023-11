Padlet er et digitalt lerret for å lage vakre prosjekter som er enkle å dele og samarbeide om. Det fungerer som et stykke papir. Vi gir deg en tom side - en padlet - og du kan legge hva du vil på den. Dra inn en video, ta opp et intervju, ta en selfie, skriv dine egne tekstinnlegg eller last opp noen dokumenter, og voilà! En padlet er født. Gjør det enda vakrere ved å velge tilpassede bakgrunnsbilder og temaer. Padlet er forskjellig fra andre bloggverktøy og inspirasjonstavler fordi den er fleksibel. Lag en handleliste, et Venn-diagram, en diskusjonstavle, et gruppehilsen, en portefølje eller en forretningsplan, alt i én app. Brukt av lærere, studenter, fagfolk og enkeltpersoner i alle aldre, over hele verden, kan padlets selektivt deles og redigeres mellom flere bidragsytere.

Nettside: padlet.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Padlet. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.