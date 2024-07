Owny er et finansielt teknologiverktøy som gir en omfattende plattform for virksomheter til å administrere sine kapital- og bankbehov. Den tilbyr AI-drevne funksjoner for å strømlinjeforme prosesser knyttet til privat kapitalforvaltning, investorer og treasury. Verktøyet henvender seg til ulike bransjer som startups, private equity- og venturekapitalfond, eiendom og mer. For startups muliggjør Owny administrasjon av SAFE (Simple Agreement for Future Equity) og Convertible Notes ved å bruke industristandardmaler. Den tilbyr også AI-verktøy for midler å ombord på eksisterende og nye fond, ved å bruke både standard og tilpassede maler. Verktøyet forenkler investeringsaktiviteter i eiendom ved å tillate brukere å dele oppføringer, behandle kontrakter og administrere innskudd for private eiendomstilbud. Investorer kan dra nytte av et privat dashbord som gir dedikerte kontoer, investeringsstyringsfunksjoner, verifikasjoner og mer. Videre dekker Owny globale betalingsoverføringer gjennom sin FX/ACH/Wire-modul, som administrerer utgående og innkommende betalinger knyttet til spesifikke private tilbud. Verktøyet tilbyr også backoffice-verktøy for transaksjonsrapportering, compliance-administrasjon og tilpassede oppdateringer. Brukere kan spore interesse, salgsaktivitet og beholdning gjennom interaktive dataanalyseverktøy. Owny lar brukere opprette og dele avtaler for sømløse avslutningsprosesser, betalinger, refusjoner og andre kontraktsmessige aktiviteter. I tillegg gir verktøyet kontinuerlig støtte gjennom et dedikert team av spesialister, som sikrer en serviceopplevelse med hvite hansker for brukere og interessenter. Det er viktig å merke seg at Owny er et finansteknologiselskap, ikke en registrert megler-forhandler eller en bank, og det gir ikke juridisk, skattemessig eller investeringsrådgivning. Plattformen samarbeider med registrerte investeringsrådgivere for å tilby visse investeringsfunksjoner, og alle investeringsrådgivningstjenester leveres av disse tredjepartsrådgiverne. Brukere bør være klar over den potensielle skjevheten på grunn av partnerskapet når de vurderer investeringsalternativer. Investering innebærer risiko, og anslått eller hypotetisk ytelse bør ikke betraktes som garantier for fremtidige investeringsresultater.

Nettside: owny.com

