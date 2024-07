OverQuota er et AI-verktøy designet for å forbedre salgsmøter og forbedre salgsytelsen. Det gir sanntidsinnsikt under salgsmøter for å hjelpe brukere med å vinne flere avtaler. Med OverQuota kan brukere lage møteplaner ved å bruke maler som inneholder beste salgspraksis for å sikre beredskap. Under møtet tilbyr verktøyet AI-drevet assistanse, og gir innsikt for å navigere innvendinger og levere effektive talespor for å øke sjansene for å avslutte avtalen. OverQuota automatiserer også notattaking, fanger opp viktige detaljer fra samtalen og oppsummerer dem til notater som stemmer overens med møteplanen. Denne funksjonen eliminerer behovet for manuell notattaking, sparer tid og lar brukerne fokusere på samtalen. Etter møtet forenkler OverQuota oppgaven med å oppdatere CRM-systemet ved å tilby en ett-klikks løsning. Dette eliminerer behovet for flere nettleserfaner og kjedelig kopiering og innliming fra notater, strømlinjeformer prosessen og sikrer nøyaktige og effektive CRM-oppdateringer. OverQuota har som mål å transformere salgsprosesser ved å utnytte AI-teknologi for å gi verdifull innsikt, øke produktiviteten og forbedre den generelle salgsytelsen.

Nettside: overquota.ai

