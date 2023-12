Overleaf er et samarbeidende skybasert LaTeX-redigeringsprogram som brukes til å skrive, redigere og publisere vitenskapelige dokumenter. Det samarbeider med et bredt spekter av vitenskapelige utgivere for å tilby offisielle tidsskrifts LaTeX-maler og direkte innsendingslenker. Overleaf ble opprinnelig lansert i 2012 som WriteLaTeX av selskapet WriteLaTeX Limited, co-grunnlagt av John Hammersley og John Lees-Miller. Begge er matematikere og ble inspirert av egne erfaringer i akademia for å skape en bedre løsning for samarbeidende vitenskapelig skriving. De begynte å utvikle WriteLaTeX fra 2011. De lanserte betaversjonen av Overleaf den 16. januar 2014 på deres første #FuturePub-arrangement holdt på British Library i London. Den 20. juli 2017 kjøpte Overleaf ShareLaTeX for å skape et kombinert fellesskap på over to millioner brukere. Dette førte til opprettelsen av Overleaf v2, som kombinerer originale funksjoner fra begge til en enkelt skybasert plattform som er vert på overleaf.com. Overleaf ble valgt ut som et av de ti lagene som deltok i 2013 Summer's Bethnal Green Ventures (BGV) akseleratorprogram . Dette programmet startet 1. juli 2013 og varte i 3 måneder. Demodagen for det BGV 2013-sommerprogrammet ble holdt 19. september 2013. Selskapet mottok strategiske investeringer fra Digital Science i 2014. Overleaf vant Innovative Internet Business ved 2014 Nominet Internet Awards, og ble nummer 99 på SyndicateRooms 2018-liste over Storbritannias topp 100 raskest voksende virksomhet. Overleaf har blitt diskutert som et verktøy for å skrive vitenskapelige publikasjoner i Nature, Science, Red Hats opensource.com og det tyske IT-magasinet heise online. "I 2017 adopterte CERN, Europas partikkelfysikklaboratorium nær Genève, Sveits, Overleaf som sin foretrukne samarbeidsplattform." Overleaf gir maler for innsending til vitenskapelige tidsskrifter og konferanser. For eksempel nevner IEEE og Springer (inkl. Nature) muligheten for innsending ved bruk av Overleaf.

Nettside: overleaf.com

