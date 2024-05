OvationCXM er det første Customer Experience Management-selskapet (CXM) som hjelper bedrifter og deres partnerøkosystemer med å levere eksepsjonelle kundeopplevelser ved å låse opp siledisert informasjon for å utvide synlighet, samarbeid og kommunikasjon på tvers av en organisasjons hele økosystem. I virkeligheten. Før kundene blir frustrerte og går. Og uten å endre eldre systemer eller kreve en enkelt linje med kode. OvationCXMs plattform, CXMEngine, inkluderer forhåndsbygde koblinger til verdens mest populære teknologier, og bryter ned siloer mellom frakoblede systemer slik at bedrifter kan administrere hele kundereisen, fra begynnelse til slutt. Plattformens Journeys-løsning gir bedrifter mulighet til å designe og justere reiser på farten, i øyeblikkene som betyr noe for å hjelpe kundene med å nå destinasjonen. Om berøringspunkter skjer i organisasjonen eller eksternt med tredjepartspartnere. Smarte tillegg, som vår intelligente, just-in-time kunnskapslevering og kommunikasjon på tvers av kanaler, vises i én enkelt glassrute, noe som eliminerer behovet for å veksle mellom systemene. Kundebesatte bedrifter, fra finansielle tjenester til helsetjenester til teknologileverandører velger Ovations CXMEngine for å designe og administrere ubegrensede, personlig tilpassede kundeopplevelser i massiv skala. OvationCXM publiserte The Financial Services CXM Impact Report, som undersøkte 4000+ forretningsbankkunder om deres erfaring med finansinstitusjonen deres og fikk vite at 3 av 4 virksomheter har sluttet å gå ombord på et nytt produkt/tjeneste på grunn av frustrasjoner, inkludert for mange mennesker og selskaper involvert i deres reise, og mangel på informasjon og instruksjoner. Hele rapporten kan lastes ned på OvationCXM.com. OvationCXMs hovedkvarter er i Tiburon, California, med en landsdekkende ekstern arbeidsstyrke. Lær mer om hvordan du kan eie reisen, guide opplevelsen. og slippe løs fordelene ved å tilby en sømløs ende-til-ende kundereise på Ovationcxm.com.

Nettside: ovationcxm.com

