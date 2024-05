Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for 东方日报 Malaysia med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

I øynene til det malaysiske kinesiske samfunnet er Oriental Daily et kinesisk dagblad som tør å rapportere sannheten, er uavhengig og nøytralt, og er et sant talerør for folket som lar publikum se sannheten om nyhetshendelser. "Oriental Daily" ble grunnlagt 29. september 2002. Hovedkontoret ligger i Kuala Lumpur, hovedstaden. Det er posisjonert som en avis av høy kvalitet for middel- og overklassen, med fokus på å formidle kunnskap og fremme sosial fremgang. Med en ånd av å våge å være banebrytende for nye trender, ble Oriental Daily den første kinesiske dagsavisen i Malaysia som ble utgitt i et kompakt format 1. juli 2007.

Nettside: orientaldaily.com.my

