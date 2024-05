OrdaSoft er et webdesign- og webutviklingsselskap som spesialiserer seg på å lage nettsteder ved å bruke populære CMS-plattformer som Joomla, Drupal og WordPress. S OrdaSoft ble grunnlagt for over 10 år siden og har lang erfaring innen webdesign og utviklingsbransjen. De har laget over 120 Joomla-maler, 35 WordPress-temaer og 30 Drupal-temaer. De tilbyr et bredt spekter av nettstedsmaler og temaer for ulike bransjer og bruksområder, inkludert virksomhet, eiendom, bil, blogging og mer. Mange av disse malene er tilgjengelige gratis så vel som premiumversjoner. I tillegg til maler utvikler og selger OrdaSoft også Joomla-utvidelser og plugins som legger til ulike funksjoner på nettsider, som kjøretøyadministrasjon, eiendomsadministrasjon, bookingbiblioteker med mer. Selskapet tilbyr profesjonelle webutviklingstjenester og støtte for å hjelpe kunder med å bygge og vedlikeholde nettsidene deres. De har et team av erfarne utviklere og designere. OrdaSoft har et sterkt fokus på å skape responsive, mobilvennlige og tilpassbare nettsideløsninger som imøtekommer behovene til ulike virksomheter og organisasjoner. De har et aktivt nettsamfunn og et forum hvor kunder kan få støtte, gi tilbakemeldinger og diskutere temaer for nettutvikling.

Nettside: ordasoft.com

