Optiwe er den beste multi-agent og multi-kanal WhatsApp CRM for å betjene kunder på WhatsApp, Instagram, Facebook og nettstedet ditt. Optiwe er en AI-drevet meldingsplattform som hjelper bedrifter med å øke salget og automatisere kundeservice på tvers av flere kanaler, inkludert WhatsApp og Instagram. Dens tilpassbare chatbots, støtte for flere agenter og analyseverktøy gjør det mulig for bedrifter å tilby personlige, effektive og datadrevne opplevelser for sine kunder i bransjer som e-handel, eiendom, bil, turisme og andre.

