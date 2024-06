Optily er en plattform som spesialiserer seg på å optimalisere og konvertere bilder for Webflow-drevne nettsteder. Noen viktige høydepunkter om Optily inkluderer: * Automatisert bildeoptimalisering: Optily kobles direkte til en brukers Webflow-side og komprimerer og optimerer automatisk bilder i Webflow CMS, og reduserer filstørrelser med opptil 80 % uten tap av kvalitet. * WebP-konvertering: Optily kan automatisk konvertere JPG- og PNG-bilder til WebP-formatet, som er et mer effektivt moderne bildeformat som gir ytterligere filstørrelsesreduksjoner. * Avansert feltstøtte: Optily kan optimere bilder på tvers av ulike Webflow CMS-felt, inkludert bildefelt, gallerifelt, rik tekstfelt og e-handelsproduktbilder. * Sømløs integrasjon: Plattformen integreres direkte med Webflow gjennom autentisering, slik at brukere kan administrere bildeoptimalisering direkte fra Webflow-dashbordet. * Sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Optily gir muligheten til å sikkerhetskopiere bilder før optimalisering og gjenopprette dem om nødvendig, noe som sikrer at designere og utviklere opprettholder full kontroll. * Klarert av 3500+ bedrifter: I følge nettstedet brukes Optily av over 3500 Webflow-bedrifter for å optimalisere nettstedsbilder og forbedre ytelsen. Plattformen tilbyr en betalt abonnementsmodell som starter på $29,99 per måned for 1000 bildekreditter, noe som gjør den tilgjengelig for både individuelle skapere og byråer som jobber med Webflow-nettsteder. Optily posisjonerer seg som en dedikert Webflow-bildeoptimaliseringsløsning, som hjelper brukere å låse opp det fulle potensialet til Webflow-nettstedene sine gjennom raskere lastetider og forbedret brukeropplevelse.

Nettside: optily.co

