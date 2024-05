Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for OpenZeppelin med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

OpenZeppelin er en ledende leverandør av sikkerhetsverktøy, tjenester og biblioteker for blokkjedeutviklere. Deres oppdrag er å minimere risikoen for å lansere og skalere smarte kontraktbaserte applikasjoner. OpenZeppelin er klarert av mange ledende blokkjedeprosjekter, etter å ha utført over 400 revisjoner og sikret over 15 milliarder dollar i låst verdi. Kontraktene og bibliotekene deres brukes av 100 % av de 20 beste DeFi-protokollene.

Nettside: openzeppelin.com

