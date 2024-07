OneTake (tidligere kalt Nuro.video) er en autonom AI-videoredigerer som fullautomatiserer videoredigeringsprosessen. Den er designet for å gjøre det enkelt og effektivt å lage og publisere videoinnhold. Ved å tilby uredigerte råopptak, kan AI-videoredigereren raskt transkribere, analysere og redigere opptakene til en klar til å publisere video med titler, overganger og animasjoner. AI-editoren gjør alt arbeidet for brukeren og hjelper dem med å lage profesjonelle videoer med ett klikk. AI-editoren er designet for å spare tid og penger for videoskapere. Den kan redigere en video på 1,5 minutter, sammenlignet med de 2,5 dagene det vanligvis tar en frilanser. Dette sparer brukere for hundrevis eller til og med tusenvis av dollar per år. AI-editoren inkluderer også funksjoner som automatiske kapitler, sammendrag av viktige høydepunkter og klikkbare lenker og handlingsfremmende oppfordringer i videoen. OneTake AI er ideell for å lage videokurs, raskt lage gratis innhold for YouTube, lage salgsvideoer og webinarer og legge til mer verdi til eksisterende innhold. Den er designet for å være enkel å bruke, med en editor som er like enkel å bruke som et tekstdokument. Den inkluderer også en videospiller som kan bygges inn på nettsteder uten annonser. Totalt sett er OneTake AI en kraftig AI-videoredigeringsprogramvare som kan hjelpe brukere med å lage profesjonelt videoinnhold raskt og effektivt.

Nettside: onetake.ai

