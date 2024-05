ONES.com bygger opp en alt-i-ett-plattform med administrasjonsprodukter for programvareutvikling designet for høy ytelse og tilgjengelighet, som støtter team og selskaper fra hele verden for å frigi programvaren deres raskere og bedre. ONES Project, ONES Wiki og ONES TestCase dekker hele livssyklusen til programvareutvikling for å strømlinjeforme prosjekter, justere QA-prosessen og administrere teamkunnskap.

