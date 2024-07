Once Upon a Bot er et AI-drevet verktøy som gjør det mulig for brukere å lage barnehistorier fra bunnen av. Plattformen kombinerer to toppmoderne kunstig intelligens-modeller, GPT-3 og Stable Diffusion, for å generere historier som både er unike og skreddersydd etter brukerens preferanser. Brukere kan laste opp bilder av seg selv for å bli omtalt i historiene deres og kan velge lesenivå og språk for kreasjonene deres. Once Upon a Bot passer for et bredt spekter av aldre og er en fin måte for barn å forbedre leseferdighetene sine samtidig som de har det gøy med å lage fantasifulle historier. Plattformen lar brukere redigere, eksportere og dele historiene sine, og tilbyr en fortellerfunksjon slik at brukere kan lytte til historiene deres mens de leses høyt.

Nettside: onceuponabot.com

