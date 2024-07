Portrait AI Picture Retouching Plugin fra ON1 er et kraftig verktøy som bruker maskinlæring for å forbedre og retusjere portretter raskt og enkelt. Designet for profesjonelle fotografer og entusiaster, retusjerer denne programvaren feilfritt hvert ansikt, og gir brukerne resultater på profesjonelt nivå. Med Portrait AI Picture Retouching Plugin kan brukere enkelt fjerne ufullkommenheter, jevne ut huden og forbedre ansiktstrekk for å lage fantastiske portretter. Programtillegget utnytter avanserte maskinlæringsalgoritmer for automatisk å identifisere og korrigere vanlige problemer som urenheter, rynker og ujevne hudtoner. Denne plugin-en fungerer sømløst med ON1 Photo RAW, en omfattende bilderedigeringsprogramvare, som lar brukere integrere portrettretusjering sømløst i arbeidsflyten. Den kan kjøpes eller abonneres på direkte fra ON1-nettstedet. I tillegg til portrettretusjeringsmulighetene tilbyr ON1 Photo RAW en rekke andre funksjoner og verktøy, inkludert fotoorganisering, fremkalling av bilder, maskeringsverktøy, støyreduksjon, himmelredigering og ulike fotoeffekter. Programvaren støtter også plugins for populær redigeringsprogramvare som Adobe Lightroom, Adobe Photoshop og Capture One. Enten du er en profesjonell portrettfotograf eller en entusiast som ønsker å forbedre bildene dine, er Portrait AI Picture Retouching Plugin fra ON1 et verdifullt verktøy som forenkler prosessen med å lage fantastiske portretter med resultater på profesjonelt nivå.

Nettside: on1.com

