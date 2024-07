Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for OctoEverywhere med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gadget er en 3D-utskrift AI-feildeteksjonsassistent som bruker avanserte datasynsalgoritmer for å oppdage ulike feil som spaghetti, lagskift, adhesjonsproblemer og andre utskriftsfeil. Den kan brukes til automatisk å pause en utskrift eller sende varsler via SMS, e-post, Telegram, Discord, Slack og andre tjenester. Gadget kan også tilby lenker med full bildefrekvens og raske visninger samt støtte for OctoPrint-appen. Den AI-drevne teknologien lærer stadig, og brukere kan gi tilbakemeldinger for å forbedre nøyaktigheten. OctoEverywhere-supportere kan motta ekstra fordeler som raskere deteksjonstider, avanserte AI-deteksjonsmodeller, automatisk utskriftspause og mer.

Nettside: octoeverywhere.com

