Alternativer - OctoAI

Databricks

databricks.com

Databricks er et selskap grunnlagt av de opprinnelige skaperne av Apache Spark. Databricks vokste ut av AMPLab-prosjektet ved University of California, Berkeley, som var involvert i å lage Apache Spark, et distribuert datarammeverk med åpen kildekode bygget på toppen av Scala. Databricks utvikler en...