Numerator Insights gir produsenter og forhandlere innsyn i omnikanal forbrukeratferd, inkludert merke- og kanalbytte, husholdningspenetrasjon og shopperprofiler på en brukervennlig plattform. Numerator Insights tilbyr over 35 fleksible rapporter for å gi raskere, dypere svar om forbrukeratferd i sanntid, og hjelper merkevarer og forhandlere med å identifisere vekstmuligheter. Numerator Insights drives av data fra Numerator OmniPanel, USAs største, mest mangfoldige forbrukerpanel. Teller OmniPanel gir et helhetlig syn på forbrukeratferd på tvers av kanaler, og fanger opp mer enn 1 milliard turer fra over 105 000 statiske paneldeltakere, og 800+ demografiske, psykografiske og medieforbruksattributter. Telleromnipanelet gir uovertruffen innsikt om omnikanal forbrukeratferd, samt holdninger og meninger som påvirker hver tur. Om teller: Numerator er et data- og teknologiselskap som bringer hastighet og skala til markedsundersøkelser. Teller blander førstepartsdata fra over 1 million amerikanske husholdninger med avansert teknologi for å gi uovertruffen 360-graders forbrukerforståelse for markedsundersøkelsesindustrien som har vært treg med å endre seg. Med hovedkontor i Chicago, IL, har Numerator mer enn 2500 ansatte over hele verden. Flertallet av Fortune 100-selskapene er tellerkunder.

