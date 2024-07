Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for NSFW JS med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

NSFWJS er et JavaScript-bibliotek designet for å hjelpe med å identifisere potensielt upassende bilder på en klients nettleser, uten å måtte sende bildet til en server. Biblioteket drives av TensorFlowJS, som er et åpen kildekode maskinlæringsbibliotek for JavaScript. Biblioteket er opplært til å gjenkjenne bestemte mønstre i bildene, med gjeldende nøyaktighetsgrad på 93 %. Biblioteket inneholder også CameraBlur Protection, som er en funksjon som gjør bilder uskarpe som det identifiserer som potensielt upassende. Biblioteket blir stadig forbedret og oppdatert, og nye modeller utgis ofte. NSFWJS er gratis å bruke, og kan endres og distribueres under MIT-lisensen. Biblioteket inkluderer også en mobil demo, som lar brukere teste forskjellige bilder på sine mobile enheter. Endelig er biblioteket tilgjengelig for nedlasting gjennom GitHub, og brukere oppfordres til å rapportere falske positiver eller bidra til utviklingen av biblioteket.

Nettside: nsfwjs.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet NSFW JS. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.