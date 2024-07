Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for novelistAI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

NovelistAI er et AI-drevet nettsted som gjør det mulig for brukere å lage sine egne unike historier, romaner og interaktive bøker med letthet. Brukere kan velge mellom en rekke sjangere og stiler, slik at de kan lage personlige leseopplevelser. Plattformen gir et brukervennlig grensesnitt som gir frihet og fleksibilitet når du bygger unike karakterer, plott og innstillinger. NovelistAI tilbyr også et "uendelig historie"-format som lar brukere skrive nye kapitler mens de leser, og interaktive historier eller spillbøker der de kan ta på seg rollen som hovedpersonen og ta valg som påvirker historien. Videre kan brukere velge å skrive historiene sine i stilen til favorittforfatterne sine, eller til og med tilpasse klassiske romaner til en ny setting eller æra. Endelig vil nettstedet snart tilby tilleggsfunksjoner som nye sjangre av bøker, illustrerte romaner, eksport til EPUB og trykte bøker på papir.

Nettside: novelistai.com

