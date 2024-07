Novable er en AI-drevet teknologiplattform som muliggjør oppstart og innovasjonsspeiding. Plattformen har som mål å tilby en klientfokusert metodikk for innovasjonsspeiding som kombinerer DeepMatching™-teknologi med ekspertinnsikt. Plattformen inkluderer funksjoner som profesjonell speiding, validering og engasjementstøtte, som hjelper bedrifter med å finne de best passende startupene på så lite som to dager. Novable gir tilgang til et kontekstuelt nettverk som inkluderer nettstedinnhold, sosiale feeds, nyheter, patenter og økonomi fra over 0 millioner innovative selskaper på tvers av 0+ land og 0+ emner. Bedrifter kan sende inn søk på naturlig språk, følge veiledningen og få umiddelbare og personlig tilpassede resultater som matcher deres behov. Plattformen kan spare hundrevis av timer ved å filtrere ut støyen og levere bare det som betyr noe. Novable har fått tillit av noen av de mest visjonære innovasjonsekspertene, med en tilfredshetsgrad på 97 % ifølge Trustpilot. Plattformen tilbyr også ulike ressurser som kundehistorier, en e-bok og en blogg for å hjelpe bedrifter med å bli inspirert og holde seg oppdatert med de siste innovasjonstrendene. Oppsummert er Novable et kraftig verktøy utviklet for å hjelpe bedrifter med å oppdage morgendagens innovasjoner i dag. Plattformen har som mål å gi en sømløs og effektiv opplevelse gjennom sin AI-drevne teknologi, ekspertinnsikt og et kontekstuelt nettverk som tilbyr en omfattende forståelse av oppstartsøkosystemet.

Nettside: novable.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Novable. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.