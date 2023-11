Er du en bokmerker? Liker du å lagre ting du leser på nettet, arkivere nettsider for å komme tilbake til senere en dag i fremtiden? Sliter du med å huske hva du likte med det lange stykket du brukte en halvtime på å lese? Synes du kommentarer fra diskusjonstråder er like interessante og verdifulle som artiklene du leser? Hvis du svarte "ja" på noen av disse spørsmålene, kan Notado være noe for deg! Notado er en innhold-først-tilnærming til bokmerke på nettet, der avsnittene og setningene som gir deg lyst til å bokmerke noe, behandles som førsteklasses borgere i stedet for biter av ekstra metadata. Med Notado fokuserer bokmerkene dine rundt utvalg av tekst, som er fullt søkbare og kan organiseres, men det er fornuftig for deg med et kraftig automatisk merkesystem. Du tenker kanskje "Jeg bruker allerede Pinboard, Instapaper og Readwise, og jeg vil ikke endre hele arbeidsflyten min bare for å prøve ut denne Notado-tingen..." - jeg hører deg! De originale nettsidene til hvert notat du lagrer til Notado kan også automatisk synkroniseres til Pinboard, Instapaper og Readwise!

