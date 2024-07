NOLU er et enkelt og brukervennlig grensesnitt for samhandling med Open AI GPT-3-motoren. Det lar brukere stille spørsmål og motta AI-genererte svar uten komplikasjoner eller oppsett. Den drives av et nevralt nettverk med over 175 milliarder maskinlæringsparametere. NOLU er tilgjengelig fra alle nettlesere og kan brukes på alle skjermstørrelser. Den er også utstyrt med et treningssystem som er basert på 45 terabyte med tekstdata og gir kontekst fra den menneskelige hjernen, som har rundt 85 milliarder nevroner. NOLU tilbyr en 50 QA gratis prøveversjon og er designet for å gi et minimalt grensesnitt slik at brukere kan holde fokus på oppgavene sine.

Nettside: noluai.com

