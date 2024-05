Nex AI er en databehandlings- og analyseplattform som utnytter AI-teknologi for å hjelpe brukere med å forstå dataene deres. Den er designet for å spare tid og energi for konsulenter, forskere og andre fagfolk ved å bruke AI til å lese, forstå og analysere ulike typer filer som dokumenter, regneark og PDF-er. Noen nøkkelfunksjoner i Nex AI inkluderer: * Søk og gjenfinning: Nex AI lar brukere søke i hele databasen med filer og mapper ved hjelp av nøkkelord, filtre og kraftige semantiske søkefunksjoner. Dette gjør det enkelt å finne informasjonen du trenger, selv om du ikke husker det eksakte filnavnet. * Transparent AI-drevet innsikt: Nex AI gir klare forklaringer av informasjonen den brukte for å generere svarene, inkludert siteringer, søk, nøkkelord og fraser som ble matet inn i AI-modellene. Dette nivået av åpenhet er viktig for å bygge tillit til systemets resultater. * Modulær databehandling: Nex AI har en databehandlingspipeline som utnytter banebrytende Retrieval Augmented Generation (RAG)-teknikker for å forbedre AIs kunnskap og generere mer nøyaktige og relevante utdata. * Integrasjoner og API: Nex AI kan integreres med ulike datakilder og gir en API for tettere integrasjon med andre systemer. Totalt sett posisjonerer Nex AI seg som et kraftig AI-drevet verktøy for konsulenter, forskere og andre fagfolk som trenger å raskt og nøyaktig analysere store mengder data fra ulike kilder.

Nettside: nexai.app

