Newswise er der journalister velger, kobler til og bruker smarte nyheter. Journalister ser på Newswise som en pålitelig ressurs for kunnskapsbaserte nyheter, forskningsresultater som er underlagt embargo og ekspertkontakter fra verdens ledende forskningsinstitusjoner: universiteter, høyskoler, laboratorier, profesjonelle organisasjoner, offentlige etater og private forskningsgrupper som er aktive innen medisin, vitenskap, næringsliv og humaniora. Newswise vedlikeholder en omfattende database med aktuelle nyheter, søkbare arkiver, abonnementstjenester og avanserte informasjonsadministrasjonsverktøy for å øke verdien og effektiviteten til forskningsbasert nyhetslevering for både journalister og kildeinstitusjoner. Newswise er også utviklet for å gi kommunikasjonsfagfolk enkel, effektiv og effektiv tilgang til journalister. Våre tjenester distribuerer nyheter direkte til journalister som har etterspurt det. Newswise kan redusere kostnadene dine samtidig som det øker effektiviteten av medieforbindelsene dine betydelig og øker verdien av informasjonen din.

Nettside: newswise.com

