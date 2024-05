Støttet av verdens fremste AI-ledere og klarert av de største globale merkene, er Netomi ledende innen kundeopplevelse AI for bedrifter. Netomi tilbyr multimodal og omnikanal Sanctioned Generative AI, som sikrer merkevaresikre samtaler i stor skala med innebygde AI-styringskontroller for nøyaktighet, sikkerhet og datapersonvern. Vår innovative AI-implementering garanterer kostnadsbesparelser, driftseffektivitet og øker kundetilfredshet, lojalitet, inntekter og lønnsomhet. Netomis kodefrie løsning distribueres på uker, skaleres automatisk og tilbyr omfattende verktøy for ikke-tekniske brukere for enkelt å administrere CX AI i stor skala. Dette resulterer i lavere totale eierkostnader, raskere tid til markedet og redusert avhengighet av utviklerressurser. Netomi ble grunnlagt i 2016, og utnytter den siste AI-utviklingen for å forbedre kundeopplevelsen, og styrke merker med høykvalitets automatisert støtte og verktøy for å utvide menneskelige agentteam. I et raskt utviklende AI-landskap gjør Netomi det enkelt for merkevarer å møte økende kundeforventninger og levere eksepsjonell service.

