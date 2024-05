NCAA.com er den offisielle nettsiden til National Collegiate Athletic Association (NCAA), som er det primære styrende organet for kollegiale idretter i USA. Nettstedet fungerer som et knutepunkt for nyheter, resultater, statistikk og informasjon relatert til NCAA-mesterskapsbegivenheter og konkurranser på tvers av alle divisjoner (divisjon I, II og III) og sport. * Livescore, tidsplaner og resultater for NCAA-mesterskapsbegivenheter og turneringer, som March Madness for basketball for menn og kvinner. * Nyheter, analyser og historier som dekker NCAA-idretter og studentidrettsutøvere. * Informasjon om NCAA-mesterskapsformater, parenteser og kvalifikasjonskriterier. * Billett- og fanopplevelsesdetaljer for NCAA-mesterskapsbegivenheter. * Multimedieinnhold som videoer, bilder og podcaster relatert til NCAA-sport. * Ressurser for NCAA medlemsskoler, trenere, student-idrettsutøvere og fans. NCAA.com er den omfattende nettbaserte destinasjonen for tilgang til offisiell informasjon, oppdateringer og dekning av NCAA-kollegiale friidrett og mesterskapsbegivenheter.

Nettside: ncaa.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet NCAA. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.