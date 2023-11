Naver Works: Naver Works, et forretningssamarbeidsverktøy laget av Naver, gir ulike funksjoner som er nødvendige for arbeid, for eksempel post, kalender, adressebok, stasjon, gjøremål, spørreundersøkelse og oppslagstavle, med fokus på business messenger, i én mobil app, PC-web og PC-app. Dette er en integrert tjeneste som tilbys. Når du jobber hos ‘Naver Works’, som har blitt sertifisert med verdens høyeste nivå av sikkerhetsteknologi, er du trygg og personvernet ditt er sikkert atskilt! Kommuniser raskt og enkelt med kollegene dine og håndter arbeidet ditt praktisk når som helst, hvor som helst ved hjelp av ‘Naver Works’-mobilappen. Hvis du har spørsmål om tjenesten, vennligst kontakt 'Naver Works kundesenter' på 1544-5876. NAVER FUNGERER

Nettside: worksmobile.com

