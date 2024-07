Napkin AI er en dokumentredigerer som hjelper brukere med å lage engasjerende dokumenter med visuelle hjelpemidler og historiefortellingselementer. Dens AI-funksjoner gjør det mulig for brukere å legge til ikoner, tegninger, diagrammer og diagrammer til innholdet enkelt, uten behov for designferdigheter. Den gir også visuelle forslag basert på kontekst og letter samarbeid ved å tillate enkel deling av opprettede dokumenter. Verktøyet tilbyr en unik funksjon der brukere kan ta opp korte videoer i tråd med innholdet, noe som muliggjør enkel historiefortelling og presentasjon av ideer. Videoene blir automatisk animert, noe som gjør dem mer engasjerende uten behov for ytterligere redigering. Selve redigeringsprosessen er også forenklet, slik at brukere enkelt kan fjerne unødvendige utfyllingsord og lyder. Napkin AI markedsføres som en visuell copilot, noe som indikerer at den fungerer som et støttende verktøy for brukere for å bringe ideene sine ut i livet. Det brukervennlige grensesnittet og intuitive funksjonene gjør det tilgjengelig for brukere på alle nivåer av ekspertise. Samlet sett er Napkin AI et anbefalt verktøy for alle som ønsker å forbedre engasjementet og den visuelle appellen til dokumentene, presentasjonen eller historiefortellingen.

Nettside: napkin.ai

