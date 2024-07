MyShell er en AI-drevet chat-plattform som lar brukere lage og tilpasse sin egen virtuelle assistent eller robot. Plattformen har en rekke chat-verktøy, for eksempel festede chatter og filtre etter type, inkludert verktøy, underholdning og utdanning, for å forbedre brukerens opplevelse. MyShells robotverksted lar brukere lage og tilpasse sin egen virtuelle assistent eller robot, og gir en personlig chat-opplevelse skreddersydd til deres spesifikke behov. Plattformen støttes på flere språk, inkludert engelsk og japansk, og integreres med Telegram, en populær meldingsapp. Brukere kan logge på og registrere seg for plattformen for å få tilgang til tilleggsfunksjoner, for eksempel økt utholdenhet for samtaler. MyShell bruker AI-teknologi for å levere en intelligent samtaleopplevelse og øke brukerengasjementet. Totalt sett tilbyr MyShell en tilpassbar og intelligent chat-plattform som gir brukerne muligheten til å lage og skreddersy sin egen virtuelle assistent eller robot. Med en rekke chat-verktøy og filtre tilgjengelig, kan brukere avgrense chat-opplevelsen for å møte deres spesifikke behov. Plattformens integrasjon med Telegram og støtte for flere språk gjør den tilgjengelig for en bredere brukerbase, og AI-teknologien sikrer en intelligent og engasjerende samtaleopplevelse.

Nettside: myshell.ai

