Musico er en generativ AI-programvaremotor spesialisert på musikkskaping. Systemet bruker en blanding av tradisjonelle og moderne maskinlæringsalgoritmer for å generere mangfoldig, opphavsrettsfri musikk. Dens generative tilnærming støtter musikkskapere i produksjonsprosessen deres ved å tilby adaptiv lyd som kan tilpasse seg konteksten i sanntid. Musikken generert av Musico spenner fra halvassisterte til helautomatiserte komposisjoner, og gir løsninger for både profesjonelle musikere og ikke-musikere. Musico bringer også til bordet innovasjoner som AI-assistert komposisjon, som muliggjør generering av uendelige melodier, beats og harmonier som kan svare på skaperens innspill. En app kalt "Impro" lar musikere og utøvere generere musikk i sanntid ved å intuitivt kontrollere Musico med bevegelser. Motoren kan kartlegges og reagere i sanntid på ulike kontrollsignaler, og tilbyr uendelige interaksjonsmuligheter. Videre utforsker Musico aktivt forholdet mellom musikk og fortelling for å utvikle en neste generasjons lydspor-plugin for historiefortellere, spillutviklere og profesjonelle på tvers av media.

Nettside: musi-co.com

