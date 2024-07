Movmi er en gratis programvare for menneskelig bevegelsesfangst som lar 3D-animatorer lage 3D-animasjoner uten å bruke dress eller maskinvare. Det er et AI-drevet bevegelsesfangstverktøy som fanger menneskelig bevegelse fra 2D-mediedata (bilde, video) og kjører hele fangstprosessen på skyen, og eliminerer behovet for klienter å bruke avanserte enheter. Den støtter mediebilder fra alle kameraer, alt fra smarttelefoner til profesjonelle kameraer, gjennom enhver livsstilsscene. Dette verktøyet støtter scener med flere mennesker og forskjellige armaturer, inkludert Huma Meta-Rig, menneskelig rigg og grunnleggende menneskelig rigg. Movmi Store er en samling av fullteksturerte karakterer som er gratis, som 3D-bevegelsesutviklere kan bruke i sine prosjekter. Den utforsker et bibliotek med animasjoner av helkroppsfigurer med mange positurer og handlinger. Movmis mål er å utvikle teknologi innen datasyn som fokuserer på å estimere menneskelig 3D-bevegelse fra 2D-medieinnhold. Utdata-FBX-filen kan brukes i alle 3D-miljøer, noe som sparer tid for animatører og bevegelsesutviklere. Med forskjellige medlemskap kan brukere velge forskjellige funksjoner, alt fra sponsede annonser til fullstendige fangefunksjoner. Samlet sett gir Movmi en revolusjonerende løsning for å fange menneskelig bevegelse, noe som gjør det enklere for 3D-animatorer å lage animasjoner av høy kvalitet.

Nettside: movmi.co

