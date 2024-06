Motionlab Platform er den ultimate teknologien for byråer og merkevarer som lar deg lage personlig videokommunikasjon. Motionlab lager dine e-poster, MMS og app-meldinger på steroider. Med ulike muligheter for distribusjon av personlig tilpassede videoer vil du alltid nå det maksimale potensialet for engasjement med kundene dine. Personlige videoer fra Motionlab Platform kan enkelt integreres. inn i din favoritt e-postplattform, SMS/MMS-løsninger eller tilpassede applikasjoner. Bruk Motionlab Player og overlat hosting og streaming av videoene dine til oss. Motionlab Player er lett integrerbar. inn på landingssiden din takket være ulike integrasjoner til de mest brukte nettløsningene. Spilleren vår vil alltid spille av den riktige videoen for den spesifikke seeren. La kundene dine engasjere seg i videoen deres takket være CTA-knapper. Bruk fullt videoproduksjonspotensial. Hundrevis av effekter tilgjengelig for videoen din takket være Motionlab Template Creator AE-utvidelse. Videoartister bruker Motionlab Template Creator AE Extension for å lage en dynamisk videomal som lar dem kombinere data og kreative eiendeler til tusenvis av unike personlig tilpassede videoer. Personaliseringsattributter er satt av databehandleren på forhånd. Takket være denne videoen kan artister bare fokusere på videoredigering og den dynamiske malforberedelsen. Personlig tilpassede videoer oppnår en fenomenal videofullføringsgrad, engasjement og klikkfrekvens. Mål disse og mange andre beregninger med integrert statistikk. Motionlab-plattformen lar deg også bruke en unik CTA-knapp som er unik for hver kunde

Nettside: motionlab.io

