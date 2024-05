Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Morguefile med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Morguefile er en online fotoside og et sosialt nettverk. En likhusfil er et sted å oppbevare etterproduksjonsmateriell for bruk som referanse, en inaktiv jobbfil. Denne likhusfilen inneholder gratis høyoppløselig digital arkivfotografering for enten bedrifts- eller offentlig bruk.

Nettside: morguefile.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Morguefile. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.